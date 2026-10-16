Мировые цены на уголь в 2026 г. резко выросли на фоне кризиса на Ближнем Востоке, перебоев с поставками сжиженного природного газа и увеличения спроса на альтернативные источники энергии.
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