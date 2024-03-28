В школе №1517 Хорошёво-Мнёвниках появилась Парта Героя

В школе №1517 в Хорошёво-Мнёвниках теперь есть Парта Героя. Она открыта в честь капитана ВДВ Ивана Бондюкова, выпускника школы, который почти два часа провёл под лобовым огнём польских наёмников в зоне СВО, но не оставил раненых сослуживцев.
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