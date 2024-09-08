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Самая звонкая пощечина от России со времен Петра I

Самая звонкая пощечина от России со времен Петра I

НАТО тайно оплакивает своих инструкторов, накрытых на Украине ударом "Искандера".Полковник Баранец: НАТО тайно вывозит с Украины погибших инструкторов.

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
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13 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Убивать людей -это плохо, но война...  А Россия никого на неё не приглашала поучаствовать - тут дело добровольное. Вон во вторую мировую в СССР погибло 26 миллионов советских граждан. Западные союзники вроде высказывали по этому поводу сочувствие/сожаление, которые судя по их действиям против России в настоящее время - оказались на самом деле неискренними и даже лживыми. Вот и у нас несочувствуют сегодня, так как мы то никого не звали &quot;гадить&quot; нам под дверью - сами пришли...
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11 час.
Пульхерия Djem
НАЧАЛИ,наконец-то.
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1 час.

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