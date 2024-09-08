Самая звонкая пощечина от России со времен Петра I

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Убивать людей -это плохо, но война... А Россия никого на неё не приглашала поучаствовать - тут дело добровольное. Вон во вторую мировую в СССР погибло 26 миллионов советских граждан. Западные союзники вроде высказывали по этому поводу сочувствие/сожаление, которые судя по их действиям против России в настоящее время - оказались на самом деле неискренними и даже лживыми. Вот и у нас несочувствуют сегодня, так как мы то никого не звали "гадить" нам под дверью - сами пришли...