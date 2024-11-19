«Петербург-концерт» представит новый фестивальный проект «ПЯТИЛЕТКА. Предисловие»

21 и 22 ноября 21 и 22 ноября «Петербург-концерт» совместно с Центром развития проектов современной хореографии «Каннон Данс» при поддержке Комитета по культуре Петербурга представят новый фестивальный проект «ПЯТИЛЕТКА.
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