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Чемпионат Греции. «Кардицас» против «Промитеаса», «Арис» встретится с «Аполлоном»

«Кардицас» примет «Промитеас», «Арис» дома встретится с «Аполлоном». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат ПАОК – Марусси Дата проведения 6 января, 15.

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