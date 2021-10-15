В России резко увеличивают минимальную пенсию. Она будет больше 20 тысяч в месяц, почему тогда многие не довольны

Несекретные материалыБизнес и финансыВ России резко увеличивают минимальную пенсию. Она будет больше 20 тысяч в месяц, почему тогда многие не довольны автор - загадки для мозга Фото из открытых источников Добрый день уважаемые читатели.Вернуться к статье3112НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Сиденко"... в Москве также ещё и крайне дорогая жизнь, включая высокие цены на продукты..." Так может Собянину стоит задуматься чем вызваны высокие цены на продукты. Из чего в Москве складывается цена? Неужели они все продукты везут из Приморья, Сахалина, а хлеб выращивают в теплицах?ВиталийА то не знаешь, как формируются цены?Nikolia VovchenkoПиз..еж о высоких ценах в Москве.В обычных магазинах цены такие же и то и ниже чем у нас на Северном Кавказе.Самое"интересное",что фрукты и овощи у нас часто стоят дороже...В КПо ходу ты дружище из дому ни куда не выезжал, поэтому, такого горбыля и лепишь! Жизнь сейчас везде дорогая, и харчи стоят примерно одинаково, а порой на периферии ещё и дороже! Просто Москва зажралась, но она пока ещё не вся Россия! И поэтому москвичей даже в совдеповские времена не любили, даже в армии.Wlad WladБлин, такое впечатление, что все до сих пор живут в СССР. Какая разница КАКОЙ РАЗМЕР пенсии, главное - это РАЗМЕР ЦЕН. Любое УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ПЕНСИЙ приводит только К ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ РОСТУ ЦЕН.ВиталийЯ не понимаю, чему удивляться? Вроде как пенсия москвичей внезапно удвоилась. В текущем году она составляет 19,5 тр. Увеличение составляет менее 10%. Немного больше, чем по стране, но не кратно. Приезжайте, поживите. Многие убегают, не выдерживают. А про цены на продукты? Разница чувствительная. Часто бываю на даче в соседнем регионе, закупаюсь продуктами, в том числе и для Москвы.Нина ТолкачеваНу, разумеется, у вас там нет "Пятерочек", "Дикси", "Магнитов" и прочих эконом-магазинов! Приходится закупать продукты исключительно в дорогих магазинах и на рынках! Сама лично многое покупала в московских магазинах дешевле, чем в подмосковных или в тульских. Во всяком случае, не дороже. В сетевых магазинах цены одинаковые по всей стране. Если и различаются, то на рубль-два. Поэтому не надо прибедняться, стонать, что в Москве "всё дороже"! В Москве юридически прописались фирмы и компании со всей страны, платят там налоги. То есть, деньги со всей России уходят в столицу. Потому там и бюджет космический. Потому и пилят его, бесконечно перекладывая бордюры. Потому и населению могут побольше подачки кидать, чем в остальной России...Wlad WladУвеличение пенсий в Москве может иметь только одну цель - ВЫЖИТЬ ИЗ НЕЕ ИНОГОРОДНИХ. *** Москва продолжает ИЗОЛИРОВАТЬСЯ от России.ВиталийА как московская пенсия влияет на иногородних?Wlad WladРостом ЦЕН в Москве.ВиталийТак пенсия в любом случае не конкурирует с зарплатой. Лишние 3-4 т.р. по отношению к стране погоду не делают. Не буду злить народ, вроде удивляясь маленьким пенсиям в регионах. Но я истинно удивляюсь. Мои родственники, пенсионеры, бывшие колхозники, живут в Ростовской области, в деревне. Так у них пенсия больше 18 тр, между прочим. Видимо, они хорошо работали.Wlad WladЕще раз, рост пенсий приводит К ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ РОСТУ ЦЕН. А зарплаты и пенсии "за МКАДом" и так не сопоставимы с московскими.ВиталийДа это понятно даже по этому году. Пенсию подняли на 5-6 ,%, а продукты подорожали на 30 и более. Сейчас пытаются приостановить процесс, но не верится. А по вопросу сопоставимости цен и пенсий всё равно регионы выигрывают. Несогласие не приму, сам вижу.Wlad WladДа мне ПО БАРАБАНУ кто и что "видит" . Если в Москве МИНИМАЛЬНАЯ 21000 , то в остальной России МАКСИМАЛЬНАЯ меньше 18000.Сергей Федосеев...революции, или перевороты, как хотите называйте, всегда случаются в столицах...Владимир ЩербинаНу и пусть повышают московским, пусть там людям лучше будет. Действительно, столица дороговата. А что, кого-то жаба давит, "а мне" ? Вот самое мерзское, что я считаю в людях, так это завидки. Так хоть бы завидовали чему-то доброму, а то всё к чужому кошельку сводится.Анна Эржибовамда да конечно :) за два года прибавили 230 по 115 за каждый год :)спасибкиВиталийПро какую пенсию идёт речь - социальную или страховую. Процент увеличения одинаковый по всей стране, около 6 %. По размеру прибавки можно подумать, что ваша пенсия 2 тр. Кто-то говорит неправду. Или другая пенсия.ВТВячеслав ТарасовЭкономика и социалка в России разбалансированы и от этого мы устраиваем в сетях грызню из-за уровня нашего бытия. Президенту надо, в конце концов, заниматься не только внешнегосударственными проблемами, а и обратить внимание на жизнь людей. Руководство страны не нашло лучше решения, как перейти на разовые подачки вместо настройки социального "рояля".P2Pelegrin 2А своих губернаторов-мэров спросить никому из дебилов, орущих про отдельное государство, в голову не приходит?ГорынычПотому и не любят масквачей в России. И не будут любить, хоть усритесь.Владимир ДомнинА ещё в Магадане пенсии выше - 17560. Магадан - не Россия? Все, кому завидно, могут ехать туда, свободного жилья вдоволь.ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВНет бюрократия так сделала подсчёт . У меня например не приняла справки из- того что работали в Литве и там законы не российские , а потом вообще не вернули и ту справку , а Починок вообще дал команду всех в калужской области под минималку оформить . Это в 2005 году составило 870 руб. Каково . Ты знаешь Вова , ты мальчик уже взрослый и поймёшь , а я бы наверно поехал , только вот семью и хозяйство на кого? Может за моей женой присмотришь и за коровой с гусями .БОБорис ОсиповНарод из по кон веков всегда чем-то не доволен...ЕКЕвгений КузнецовМосква не Россия.майя ОвчинниковаЖиву в Подмосковье. И у нас цены либо выше,либо такие же как в Москве на все. А пенсии как в России.Дорого в Москве ездить и питаться вне дома. Так это не касается пенсионеров- у них проезд бесплатный. А продукты в супермаркетах дешевле , чем у нас.Крупные покупки (техника и тд) - из Москвы -до МКАД бесплатно - то есть опять москвичам дешевле.Запросы выше и соблазнов больше - да, и бабок в мегаполисе дофига и могут себе позволить добавить пенсию своим , чтобы не бастовали и не позорили на весь мир - вот и вся правда .Валера ЮшковДа просто сс@т , что москвичи обратный переворот сделают, вот и кидают кость.Валера ЮшковЛучше бы эти буржуи-прихватизаторы остановили рост цен, а то добавят пенсию на стольник, а цены вырастут на 100%.Марина ПанаеваУже давно не тайна,что столицы( и Москву,и Питер) всегда подкармливали лучше и льгот там было несоизмеримо больше,чем где то в регионах....это было и в советское время,и сейчас продолжается ...ведь именно в столицах быстрее растёт недовольство и зреют революции....что там какой-нибудь Мухосранск с митингом в 3-5 тысяч человек,.в столицах выдут миллионы...вот и старается власть подсластить горькую пилюлю повышений цен и налогов там,где население более сплочённое и требовательное....А2Александр 24"....крайне дорогая жизнь, включая высокие цены на продукты." Что касается продуктов,то это глубокое заблуждение. Продукты в Москве намного дешевле,но для того,чтобы их купить,необходимы некоторые усилия. Надо не лениться и закупать всё на оптовых продуктовых рынках. В будние дни,да с баулом и блокнотом в руках - имитируя оптовика-закупщика. А вы,небось,всё по сетевым магазинам-жуликам шастаете? Я даже в своей Калуге и то покупаю всё дешевле ( тушёнка,мороженая рыба, консервы,макаронные изделия и т.п. Картофель - 250 кг. уже купил по 30 руб. - в магазине 50р.) Кстати,наши мелкооптовые рынки закупают продукты в вашей же Москве. Так что,слухи про московскую дороговизну сильно преувеличены.АЮ МедведьВсе просто. 80% всего бабла России крутится в Москве. Еще при Лужкове все это началось. Он обложил банки и всякую коммерцию дополнительной данью. Вот и прибавка.Комментировать
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