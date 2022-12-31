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Готовим любимое блюдо Эммы Стоун: рецепт вегетарианского салата

Готовим любимое блюдо Эммы Стоун: рецепт вегетарианского салата

Звезда фильма "Ла-Ла-Ленд"– настоящая красавица с гладкой кожей и сияющей улыбкой. В чем же секрет? Американская актриса Эмма Стоун любит полезную пищу, а ее фаворит – брюссельская капуста.

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