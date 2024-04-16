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Правда о «серых разводах»: почему россияне все чаще расстаются после 20 лет брака

Правда о «серых разводах»: почему россияне все чаще расстаются после 20 лет брака

Почему люди в 50-60 лет вдруг решают развестись с партнером, с которым прожили 20-30 лет? Какие признаки говорят, что расставание неизбежно, и когда развод — не выход из ситуации? На вопросы ответила психолог.

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