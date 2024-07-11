Прокуратура нашла нарушения на детских площадках в Воловском районе

Прокуратура Воловского района проверила состояние детских площадок и установила, что игровое оборудование на площадках в поселке Волово по улице Ленина, поселке Горный, селе Борятино, деревне Турдей, деревне Свистовка, деревне Становая, деревне Красный Холм, деревне Баскаково не соответствует требованиям безопасности.
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