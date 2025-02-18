Блоггерша рыдает, что не дают ипотеку. СССР кончился, ау

Гулька

Непонятно, почему блогерша считает, что ей с рождения государство должно квартирку обеспечить. В СССР квартиры получали заслуженные работники на предприятиях государственных или попавшие под снос жители аварийного жилья. Только где сейчас государственные предприятия, они почти все акционированы и попали в частные руки. А разве частнику интересно тратить свои денежки на непонятно кого? Тем более, что частники эти вышли из бандитской среды. Он лучше яхту прикупит или жилье бизнес-класса, или остров в океане... Но все тезисы весьма правильны. Застройщики те еще хапуги, за стройматериалы платят бешеные бабки, чтобы часть и довольно немалую вернуть себе в карман "черным налом", а в стоимость квадратного метра закладывают еще большую стоимость. Отсюда и космическая цена на новостройки. А сейчас еще и кредиты более-менее относительно дешевые только на новостройки, на вторичку проценты неподъемные для 90% населения страны, а может и больше. Так что юные блогеры скажите спасибо за отсутствие "крыши над головой" всяким чубайсикам, навальным, горбачевым, силуановым, голиковым и прочей либеральной тусовке, которая так хорошо порезвилась на развале СССР.