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Блоггерша рыдает, что не дают ипотеку. СССР кончился, ау

Блоггерша рыдает, что не дают ипотеку. СССР кончился, ау

МемуаристЪ Как ни воспитывай детей на один МРОТ, всё одно большевики получаются. Сто лет коммунисты объясняли – не в красивых словах дело.

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Комментарии
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Григорий Худенко
Если &quot;такие&quot; начинают &quot;думать&quot;, то дело &quot;сдвинулось&quot;.
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1 час.
Григорий Худенко
Страна в &quot;проблеме&quot;. Молодежь начинает &quot;просыпаться&quot;.
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1 час.
Гулька
Непонятно, почему блогерша считает, что ей с рождения государство должно квартирку обеспечить. В СССР квартиры получали заслуженные работники на предприятиях государственных или попавшие под снос жители аварийного жилья. Только где сейчас государственные предприятия, они почти все акционированы и попали в частные руки. А разве частнику интересно тратить свои денежки на непонятно кого? Тем более, что частники эти вышли из бандитской среды. Он лучше яхту прикупит или жилье бизнес-класса, или остров в океане... Но все тезисы весьма правильны. Застройщики те еще хапуги, за стройматериалы платят бешеные бабки, чтобы часть и довольно немалую вернуть себе в карман &quot;черным налом&quot;, а в стоимость квадратного метра закладывают еще большую стоимость. Отсюда и космическая цена на новостройки. А сейчас еще и кредиты более-менее относительно дешевые только на новостройки, на вторичку проценты неподъемные для 90% населения страны, а может и больше. Так что юные блогеры скажите спасибо за отсутствие &quot;крыши над головой&quot; всяким чубайсикам, навальным, горбачевым, силуановым, голиковым и прочей либеральной тусовке, которая так хорошо порезвилась на развале СССР.
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51 мин.
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