Honda продолжит сокращения. Компания выживает за счёт ДВС, получить прибыль от электромобилей гораздо сложнее

Глава Honda China Масуки Игараси заявил в интервью Nikkei Business News, что «в Китае будет реализована масштабная оптимизация персонала», чтобы сократить постоянные затраты и ускорить переход на чистые электромобили.
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