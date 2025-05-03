Идеальная квартира по привлекательной цене, с современным ремонтом, панорамными окнами и видом на парк.
Аренда жилья «по фото»: обманы на сайтах объявлений
Комментарии
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Eduard
Сейчас много кого обманывает,самого пытаются каждый день разаести.Могу сказать,что врут вполне реалистично,но главное когда переходят на деньги,счета,личные данные лучше прекратить разговор с "голосом в трубке"!
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16 час.
Eduard
И еслп будут ссылаться на некие Законы,тоже не верьте.Не знаете людей лично не ведитесь!
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16 час.
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