Аренда жилья «по фото»: обманы на сайтах объявлений

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Eduard
Сейчас много кого обманывает,самого пытаются каждый день разаести.Могу сказать,что врут вполне реалистично,но главное когда переходят на деньги,счета,личные данные лучше прекратить разговор с &quot;голосом в трубке&quot;!
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16 час.
Eduard
И еслп будут ссылаться на некие Законы,тоже не верьте.Не знаете людей лично не ведитесь!
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16 час.
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