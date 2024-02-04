В Казахстане заявили, что вероятность матча со сборной России существует

Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох, комментируя информацию "Матч ТВ" о вероятном проведении матча со сборной России, признался, что впервые об этом слышит, однако отметил, что исключать возможность такой игры нельзя.
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