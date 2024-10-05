📌⚡️После перепрограммирования системы управления вооружением разведывательно-ударный БПЛА С-70 "Охотник-Б" обретёт прежние криптозащищённые и помехозащищённые модули обмена тактической информацией.
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📌⚡️После перепрограммирования системы управления вооружением разведывательно-ударный БПЛА С-70 "Охотник-Б" обретёт прежние криптозащищённые и помехозащищённые модули обмена тактической информацией.