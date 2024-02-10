Военкор грозит мигрантам из ММА. Теперь они избили бойца Z на костылях

И тех, и других надо убирать

Silver Kont

МСЛ (малая сапёрная лопата) с этим справляется не хуже(особенно советского производства, не чета нынешним), вспомните применение во время Великой Отечественной войны,... Стоит недорого. да и под категорию холодного оружия не подпадает.....