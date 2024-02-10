У нас теперь новая эпопея с мигрантами. Они теперь все поголовно записываются в смешанные единоборства ММА и вечером идут отрабатывать технику избиения.
Военкор грозит мигрантам из ММА. Теперь они избили бойца Z на костылях
Комментарии
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юк
юлия кравчинская
И тех, и других надо убирать
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15 мин.
Silver Kont
МСЛ (малая сапёрная лопата) с этим справляется не хуже(особенно советского производства, не чета нынешним), вспомните применение во время Великой Отечественной войны,... Стоит недорого. да и под категорию холодного оружия не подпадает.....
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11 мин.
ДР
Дмитрий Русский
Гнить надо эту мразь из России.
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6 мин.
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