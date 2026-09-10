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Возможности платформы «МосМедИИ» Краснодарский край использует с 2024 года

Возможности платформы «МосМедИИ» Краснодарский край использует с 2024 года

Доступ к быстрой диагностике   Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в видеоконференции, посвященной применению цифровой платформы «МосМедИИ» в клинической практике медицинских учреждений регионов.

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