День памяти Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы 16 февраля отмечает православная церковь Анна РедькоВ православной церкви России, 16 февраля ежегодно отмечается День памяти Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
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