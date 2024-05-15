Джоли впервые за долгое время появилась на телевидении с дочерью от Питта

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли недавно появилась в популярном телевизионном шоу Today, где поделилась подробностями о своем участии в новом творческом проекте – постановке бродвейского мюзикла под названием «Изгои».
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