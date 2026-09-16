Медицина 2.0
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Медицина 2.0

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Распространенное хобби назвали полезным для снижения риска болезни Альцгеймера

Распространенное хобби назвали полезным для снижения риска болезни Альцгеймера

Регулярное чтение для удовольствия может быть связано с более медленным снижением когнитивных способностей и меньшим риском деменции в пожилом возрасте.

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