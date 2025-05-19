Персонализация лечения биполярного расстройства: новые возможности благодаря личностному тестированию

Исследование, проведённое учёными из программы биполярных исследований в Мичиганском университете (University of Michigan), показало, что личностные тесты могут помочь адаптировать лечение для людей с биполярным расстройством.
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