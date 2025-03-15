Ответственный выбор: какие имена облегчат судьбу вашего малыша, а какие заставят вечно плавать в проблемах Алёна ЮрьеваВыбор имени для новорожденного — это не только проявление вкуса и эстетики, но и решение, которое может значительно повлиять на судьбу ребенка.