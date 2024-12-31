Посол Китая: «Благодарю от всего сердца за поддержку и помощь, оказанную посольству»

И в этом году редакция Noi.md поддерживает традицию и приносит своим читателям самые красивые добрые пожелания не только от известных личностей нашей страны, но и от тех, кто своим трудом делает нашу жизнь лучше, безопаснее и приятнее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии