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Зеленского в Брюсселе объявили «мечтателем года»

Зеленского в Брюсселе объявили «мечтателем года»

Издание Politico во вторник, 28 ноября, по итогам своего ежегодного конкурса на церемонии в Брюсселе присвоило президенту Украины Владимиру Зеленскому почетное звание «мечтатель года», хотя в прошлом году он был назван «самым влиятельным человеком Европы, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на сайте Politico.

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