Куда лучше поехать отдыхать

Планируя отпуск, многие сталкиваются с нелегким выбором – куда же отправиться на отдых? Мир так богат разнообразием красивых и уникальных мест, что иногда сложно определиться с конечным пунктом назначения.
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