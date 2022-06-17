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Матыцин допустил участие клубов Крыма и Донбасса в турнирах РФ: «Вопрос регламентов и позиций международных федераций»

Министр спорта РФ оценил вероятность участия клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российских турнирах. «Я думаю, что и теоретически, и практически [клубы] могут [участвовать в чемпионатах России].

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