Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк с 27 мая повышает ставки по вкладам линейки «СберВклад».Что меняется: максимальная ставка по «СберВкладу» повысится до 15% годовых; по «СберВкладу Премьер» — до 15,25% годовых; по «СберВкладу Лидер» — до 15,5% годовых.