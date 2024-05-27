Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк с 27 мая повышает ставки по вкладам линейки «СберВклад».Что меняется: максимальная ставка по «СберВкладу» повысится до 15% годовых; по «СберВкладу Премьер» — до 15,25% годовых; по «СберВкладу Лидер» — до 15,5% годовых.
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