В Госдуме прокомментировали заявление президента Литвы о Калининграде

Слова Науседы оценил Алексей Чепа Первый зампредседателя Комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа в интервью RT оценил заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград «исторически литовский город», который должен носить соответствующее название.
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