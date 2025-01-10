В Госдуме прокомментировали заявление президента Литвы о Калининграде

Слова Науседы оценил Алексей Чепа Первый зампредседателя Комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа в интервью RT оценил заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград «исторически литовский город», который должен носить соответствующее название.