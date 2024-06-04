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Парламентская газета

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Фальков на заседании Совфеда 5 июня ответит на вопросы сенаторов

Фальков на заседании Совфеда 5 июня ответит на вопросы сенаторов

На пленарном заседании Совета Федерации 5 июня будут рассмотрены поправки, касающиеся прекращения обязательств участников безналичных расчетов, а также изменения в законодательство РФ, которые вводят наказание за высадку из транспорта инвалидов I группы за неоплаченный проезд.

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