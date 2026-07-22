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SPLETNIK

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Скаута моделей для миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна нашли мёртвым в его доме

Скаута моделей для миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна нашли мёртвым в его доме

69-летнего модельного скаута Даниэля Сиада, которого подозревали в поиске девушек для миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, нашли мёртвым.

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