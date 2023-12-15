Пользователи сети поделились идеями крутых новогодних подарков, которые точно не будут пылиться на полке

На Новый год так хочется поздравить всех: и близких, и коллег, и друзей. Вот только мозг взрывается от вопроса: «Кому и что дарить?» Пользователи сети поделились своими идеями крутых подарков, которые будет рад получить практически любой человек.
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