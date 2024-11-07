Nintendo официально подтверждает, что Switch 2 обратно совместима с играми Switch

После проведения корпоративного брифинга по политике управления компания Nintendo подтвердила в своем Twitter, что игры для Nintendo Switch останутся доступными на «преемнике Nintendo Switch», который многие сейчас называют Switch 2.
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