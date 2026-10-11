Почему после 50 лет надо избавляться от детей

В соседнем подъезде живёт женщина лет 50 с сыном. Бесит он меня потому что машину прогревает минут по 30, включает и воняет Ему много кто говорил и много раз, что у людей форточки открыты, все летит в квартиру.
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