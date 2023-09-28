Театр абсурда
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Театр абсурда

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Александр Вучич: нет никакого международного права!

Александр Вучич: нет никакого международного права!

Пожалуй, впервые, более-менее подробно, просмотрел выступления многих лидеров и представителей стран на 78-й Генассамблее ООН.

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Комментарии
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Nata
В той борьбе какую мы наблюдаем в настоящее время , нет паузы на переосмысливания и колебания. Если бы в её самом начале было выступление единым фронтом, то многого , возможно удалось бы избежать. Колебания и нерешительность, попытки сидеть на нескольких стульях  лидеров оборачиваются  смертью и кровью народов
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