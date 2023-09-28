Пожалуй, впервые, более-менее подробно, просмотрел выступления многих лидеров и представителей стран на 78-й Генассамблее ООН.
Александр Вучич: нет никакого международного права!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
N
Nata
В той борьбе какую мы наблюдаем в настоящее время , нет паузы на переосмысливания и колебания. Если бы в её самом начале было выступление единым фронтом, то многого , возможно удалось бы избежать. Колебания и нерешительность, попытки сидеть на нескольких стульях лидеров оборачиваются смертью и кровью народов
Ответить
11 час.
Свежие комментарии