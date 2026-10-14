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Пострадавшие от атак на склады селлеры сталкиваются с проблемами с кредитами

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) попросила Банк России разъяснить условия реструктуризации долгов и предоставления льготных кредитов продавцам, чьи товары пострадали в результате атак беспилотников на склады маркетплейсов.

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