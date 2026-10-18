Iran's vast and restive southeastern province of Sistan-Baluchistan, located along the border with Afghanistan and Pakistan, has witnessed a deadly flare-up of violence in recent weeks.
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