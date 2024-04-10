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Турция поддержала ХАМАС соболезнованиями: Лидер палестинских повстанцев потерял детей и внуков

Турция поддержала ХАМАС соболезнованиями: Лидер палестинских повстанцев потерял детей и внуков

Президент Турции выразил свои соболезнования лидеру политбюро ХАМАС из-за гибели его родных.Во время очередного израильского удара по сектору Газа погибли трое сыновей и несколько внуков главы политбюро правящего в анклаве палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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