Турция поддержала ХАМАС соболезнованиями: Лидер палестинских повстанцев потерял детей и внуков

Президент Турции выразил свои соболезнования лидеру политбюро ХАМАС из-за гибели его родных.Во время очередного израильского удара по сектору Газа погибли трое сыновей и несколько внуков главы политбюро правящего в анклаве палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
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