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Апелляция не прошла. Скандально известному кафе придется выплатить компенсацию отравившимся приморцам

Апелляция не прошла. Скандально известному кафе придется выплатить компенсацию отравившимся приморцам

В Приморье оставлено без изменений решение суда о взыскании с руководства кафе «М-Бургер» (Дальнереченск) компенсации морального вреда в пользу отравившихся в нем граждан, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

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