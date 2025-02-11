Апелляция не прошла. Скандально известному кафе придется выплатить компенсацию отравившимся приморцам

В Приморье оставлено без изменений решение суда о взыскании с руководства кафе «М-Бургер» (Дальнереченск) компенсации морального вреда в пользу отравившихся в нем граждан, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.