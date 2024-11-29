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Экс-помощник Рейгана предупредил об опасности оскорбления России

Экс-помощник Рейгана предупредил об опасности оскорбления России

Западные страны теперь воюют против России, они убеждены, что Москва не ответит на оскорбления, предупредил научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для журнала The American Conservative.

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