Празднование Пасхи 2024: традиции Страстной седмицы

Празднование Пасхи, одного из важнейших православных праздников, в 2024 году приходится на 5 мая. Ему предшествует Страстная седмица, семидневный период, посвященный воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа перед Его смертью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии