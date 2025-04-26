Разметка для туристов появится в Нижнем Новгороде

На улицах Нижнего Новгорода может появиться разметка для туристов. Об этом шла речь на заседании комитета по туризму и индустрии гостеприимства Торгово-промышленной палаты, о чем пишет агентство НТА-Приволжье.
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