Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов торговой сети «Светофор»

Москва, 21 февраля, 2025, 09:38 — ИА Регнум. Роспотребнадзор после проведения масштабных проверок сети супермаркетов «Светофор» и выявления большого количества нарушений приостановил деятельность 76 магазинов торговой сети.
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