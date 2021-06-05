Если бы Путин правильно обосновал пенсионную реформу, то народ отнесся с пониманием – из интервью Н. Платошкина А. Красовскому

Медвежий уголПолитикаЕсли бы Путин правильно обосновал пенсионную реформу, то народ отнесся с пониманием – из интервью Н. Платошкина А. Красовскому Новость Дня Н. Платошкин, ранее критиковавший пенсионную реформу, резко поменял о ней мнение.Вернуться к статье15218НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевКакой новый социализм может построить Платошкин со товарищи. Это то что многие называют капитализм с человеческим лицом. Только вот такой капитализм лицемерный обман народа.Natali NIKOLAEVAДЕБИЛЫ, не ведитесь на слухи и фейки от "коммунистки", пытающейся поднять свой рейтинг... ПЛАТОШКИН НИЧЕГО ТАКОГО - НЕ ГОВОРИЛ и НЕ СКАЖЕТ, в принципе...Православный Коммунист Православный Коммунистда он же иуда подстилка госдепоская .Православный Коммунист Православный Коммунисткапитализм и человеческое лицо это нонсенс .Владимир СоловьевПочему я должен верить вам и не верить Енгалычевой? вот чем вы заслужили такое доверие? Судя по тому как вы раздаете эпитеты, верить вам действительно не стоитАлександр ШевелевО Вашем долге верить или нет речь не идет, но вот странное обоснование вашей веры удивляет. То есть Енгалычева у Вас вызывает 100% доверие, чего не скажешь о Николаевой. А Вы вообще знакомы с "творчеством" Енгалычевой или так, что-то ляпнуть захотелось? А вообще лично прочитайте или прослушайте интервью Платошкина и тогда сделайте вывод без воспоминаний о каких-то эпитетах.Владимир СоловьевВот пожалуйста аргументов нет, одни эмоции. К стати на 100% я не верю никому кроме себя.АНГЕЛ АНГЕЛНу как аферу с пенсионной реформой можно обосновать? То что обворовали в очередной раз простой народ и унизили пенсионеров до нищенского существования с их нищенскими пенсиями.. Это не реформа а голодомор с геноцидом... Всех причастных к пенсионной реформе в ГУЛАГ надо отправить со всей родней и конфискацией имущества на трудотерапию....Дмитрий Соловьевда, и впрямь затея невыполнимая - обосновать что кучке жуликов деньги нужнееМихаил Андреев,,Всех причастных к пенсионной реформе в ГУЛАГ надо отправить со всей родней и конфискацией имущества на трудотерапию..,, Да что там мелочится расстрелять всех на хер )))))ИИринаЯ долго не могла поверить Платошкину ,считала его "засланным казачком " власти ,но после того ,как Путин применил к нему политические репрессии ,я почти поверила Платошкину ,но после его этой беседы ,в которой он восхваляет Путина и оправдывает пенсионное ограбление народа ,я ему опять не верю .TFTatyana FedotovaА ему вообще верить нельзя было. Видно же, что просто потреньдеть.Natali NIKOLAEVAДЕБИЛЫ, не ведитесь на слухи и фейки от "коммунистки", пытающейся поднять свой рейтинг... ПЛАТОШКИН НИЧЕГО ТАКОГО - НЕ ГОВОРИЛ и НЕ СКАЖЕТ, в принципе...Православный Коммунист Православный Коммунистиуда он ! ему примат гейропейского закона важнее чем закон России !Владимир EвтушенкоНеужто тебе, лакейке буржуев надо верить?Ты никто и ничто.ННиктоhttps://youtu.be/WjQMPeZtE58TFTatyana FedotovaПочему лакейке, да ещё и буржуев? С чего это такие выводы? За Платошкина обиделся? А не фиг было теперь поддерживать продление возраста выхода на пенсию. Как хочешь интерпретируй, а воровство и есть воровство, подлость и есть подлость. Это было завоевание народа СССР. И так не все до пенсии доживали, а теперь захотели, чтобы никто не дожил. Вот надо было Платошкину когда людей выводить! Против пенсионной реформы и против олигархов-прихватизаторов! Прихватизаторов экспроприировать давно надо было! А так это и Вашим, и нашим. Интерпретатор хренов.Надя КотоваРомашка - тута верю, тута не верю.Владимир EвтушенкоСколько у вас дете6й? Один? Тогда и не стоит вам говорить о пенсионной реформе, не разбираясь в её сути. Если в СССР двое работников платили одному пенсионеру, то сейчас число рабочих и пенсионеров почти сравнялось.TFTatyana FedotovaМного детей рожают безответственные люди, ответственный человек более двух- трёх обычно не рожает, и то, если у него есть уверенность в завтрашнем дне: работа, жильё. Поэтому сейчас обычно один- два ребенка. Детей не только родить нужно, но и вырастить и дать образование. Детям очень много надо. И в духовном, и в материальном плане. В СССР по-крайней мере все люди знали, что без работы и без жилья не останешься. Были и семейные общежития, на крайний случай. И не было такого расслоения как сейчас. Кто же хочет, чтобы их дети нищими были? Это Вам всё капитализм. Сейчас каждый за себя. Тонуть будешь- могут не только руку не протянуть, а ещё и утопить могут запросто. А что Вы хотите? Это только видимость благодушия, а за их лицемерными улыбками подлость и мерзость. " Какое мне дело до всех до Вас , а Вам до меня."- вот принцип отношений на Западе и теперь и у нас. Быть и казаться - разные вещи. Одно дело турпоездка, а другое ПМЖ. С деньгами везде хорошо, а без денег везде плохо.Александр ЦыбулькинА скоро при нашем дорогом капитализме не будет ни работников, ни пенсионеров. До пенсии перестанут доживать, а работать будут мигранты.А2Александр 24Так-то оно может быть и так. Но... Нас у матери было пятеро,отец здорово пил,жили в нищете. Да плохо,конечно и,став постарше,мы стали понимать,что такая жизнь очень и очень хреновенькая. Но я Вам скажу,что став взрослыми,перетерпев всё это,мы поняли,что,когда у тебя много братьев,да ещё и старшая сестра,то это очень хорошо. Поддержка братьев всегда чувствовалась,всегда знал,что никогда не останешься один. Сейчас двое старших уже умерли,но нас ещё осталось трое,и мы не очень часто видимся,но всегда знаем - братья рядом! И это прекрасно.TFTatyana FedotovaНо тогда, наверное, не только Вы трудно жили? Так жили и остальные вокруг. Все донашивали одежду за братьями и это было не зазорно. Мамы шили и вязали. Делали вкусные блюда из простых продуктов. Все играли во дворах и никто не боялся за детей, все друг друга знали и в обиду детей не дали бы. Ходили к друг другу в гости. И все братья Ваши и школу закончили и профессию получили. И мама Ваша не заморачивалась ни на репетиторов, ни на секции, ни на крутые смартфоны. Книжки читали. Мечтали. Кружки были бесплатные. И ребята в классе Вас не гнобили, что Вы одеты не так, и живете не так. А если бы кто посмел выпендриваться, то пожалел бы об этом, так как таких как Вы мальчишек и девчонок было большинство. То есть, никакого комплекса неполноценности из за того, что Вы были бедные у Вас не было. А из богатеньких семей детки старались быть поскромнее. Сейчас же всё наоборот. Бедных гнобят. Зачем же детей делать несчастными? Это взрослые могут что то понимать. А маленькие никак не могут понять почему они изгои, почему у них нет такого как у остальных? Дети хотят быть как все, они не хотят быть изгоями. Это всегда так было. Поэтому детьми и легче манипулировать разным сволочам. Да и жить с мужем пьяницей современные женщины не хотят. Да и детей современные женщины многие не хотят, так как им приходится выбирать семья или карьера. И если мы выбирали семью, даже если у некоторых получалось и то , и другое совместить, всё равно семья была на первом месте, а современные на первое место ставят карьеру при любом раскладе. Современные женщины считают мужей и детей обузой. Это страшно, но это правда. И причина как раз неуверенность в завтрашнем дне. Вы жили трудно и бедно, но верили, что будите жить лучше, эта вера и помогала жить, а сейчас уверенности в завтрашнем дне у большинства людей нет. Войной пахнет. На муку детей рожать? Для себя? Это эгоизм. Нужно прежде всего думать о ребенке. Ему потом жить. А будущее очень неясное. А пенсии всем бы хватило, если бы не было такого несправедливого распределения. Не сравнить пенсии обычных людей и этих депутатов и чиновников. Это раньше директор получал 500 рублей, а подчиненные в зависимости от стажа и квалификации от 130 до 350 рублей. А сейчас? кто то миллионы, а кто то копейки. И миллионы получают далеко не лучшие.Александр ШевелевА Вы сами читали это интервью или только слышали с пересказа людей непонятной политической ориентации?Александр ШевелевНу Вы хоть прослушайте интервью Платошкина по этому поводу, а не превращайтесь в истеричную бабу со своими обвинениями. Ну а что касается пенсионной реформы, то не Платошкин её придумал и не он подписывал соответствующие нормативные документы по её проведению. Что ж Вы свои претензии к "солнцеликому" не предъявляете, а решили "отыграться" на Платошкине, который так и остается её противником?Владимир СергеевА Вы чё верите в наши Законы и в их исполнение??? ЗАКОНЫ в России не работают .... работает телефонное Право .. это прекрасно показал тот же процесс над Платошкиным и Навальным.. Хотел бы я посмотреть на тебя когда тебя не за хер посадят ... куда ты побежишь потом... БОЛТУН тыАлександр ШевелевА Вы хотя бы не думали о том, что для увеличения поступлений в бюджет необходимо поставить заслон всевозможным серым зарплатам с которыми работает процентов 30 работников, ввести прогрессивное налогообложение, содействовать созданию новых рабочих мест и особенно с автоматизацией процессов, с применением роботов, что повысит производительность труда и от одного рабочего места доходы бюджета вырастут значительно, позволив содержать бОльшее число пенсионеров. И Вам, судя по всему, глубоко плевать, как будут трудоустроены люди старшего возраста, когда после 45 уже трудно найти работу. Где обещанные Путиным меры по обеспечению их работой после 60-ти лет? Обычная отвратительная, мерзкая ложь главы государства, которую мы уже слышим долгие 20 лет. .TFTatyana FedotovaПочему же? Я думую, что не одна я очень хорошо помню, что и Путин когда то был "против" увеличения пенсионного возраста и что вышло? Все кто там во власти или кто ещё туда только рвется одним миром мазаны. Думают только о себе в первую очередь. Бедные во власть не пробьются. Люди без денег туда и не сунутся. Народ им всем нужен лишь перед выборами. И Платошкин, похоже, не исключение. Борьба за место у кормушки идёт, не более. Это во всех странах так. Надо было оппозиции начать бороться до того как приняли пенсионную реформу или сразу же как приняли. А то тогда все проглотили? Как в 91 проглотили развал СССР. Что это? Шок? Дурость? Безразличие? И власти поняли: ВСЁ ПРОГЛОТЯТ! Одно дело предатели и идиоты прозападные типа Навального. Его нормальные люди серьёзно и не воспринимали. Смотрели как на дурочка. А к Платошкину и приглядывались, и прислушивались. И разочаровались. А про то, что Платошкина так не освещали как Навального, Ефремова- это точно. Видимо , считают, что народ примитивный и народу нужны шоу и цирк. А с Платошкиным цирка же не будет. слишком образован и умеет себя вести. Это же скучно будет "примитивному" народу. Вот шоу и цирк и показывают. ЭТИ НА ВЕРХУ ПРЕЗРИТЕЛЬНО ОТНОСЯТСЯ К ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ. Богатые всегда презирали бедных, а бедные ненавидели богатых. Отсюда и эти попытки богатых дать "примитивному" народу больше примитивных зрелищ. Народ же "хавает".Православный Коммунист Православный Коммунистплатошкин как и навальный ! иуды подстилки госдеповские ! таких надо расстреливать без суда и следствия !Владимир СергеевХе Хе ... кто бы сомневался ... У тебя ВСЕ подстилки ... А может ты сам подстилка , коли такие холуйские эпитеты всем раздаешь ..???Православный Коммунист Православный Коммунистя смотрю только на факты ! факт 1й ! платошкин против примата росс закона над гейропейским ! ему надо что бы в России рулили иностранные законы ! иуда ! факт ! факт 2й https://www.youtube.com/watch?v=TFas9uqf2hQ&t=133sВладимир СергеевВся проблема твоя **НЕправославный ты наш ** в том что ты слушаешь кого угодно , только НЕ ПЕРВОИСТОЧНИК ... потому что ты НЕ умеешь анализировать ... а доверяешь всяким мудакам типа миши советского.. Да над ним ржут нормальные люди потому воспринимают его как ХАЙПОЖЕРА зарабатывающего на таких идиотах как ты.. Сколько его приглашали на дебаты тот же Рудой , Паша Иванов... нет ссал ... Так что будьПравославный Коммунист Православный Коммунистнормальные люди это вот это ? или навальный со своим аналлизатором ..??Владимир СергеевТы так и не понял суть моего коммента к тебе . Ну давай по другому Пришел ты в ресторан ... заказал СТЕЙК из Мраморной говядины .. Принесли ... вот он классный стейк .. кушай его САМ... НЕТ ты зовешь мишу советского ... или юру дудя ... или кого другого кто тебе нравится.. и говоришь - ты пожалуйста разжуй мне этот СТЕЙК а я его затем сьем... Тебя спрашивают а зачем ?? ты в ответ да у меня зубов ( аналитического УМА) НЕТ ...Наевшись такого стейка ты с криком ура выдаешь на гора мысли тех кто тебе разжевывал . Неважно кто Жевал ... Важно , что у тебя самого НЕТ мозгов.Александр ШевелевВсё-таки повторю свой вопрос: Вы ЛИЧНО читали интервью Платошкина Красовскому? Если "да", то где смогли узреть его поддержку (??) пенсионной реформы? А не вспомните ли Вы, душа моя, КАК появилась идея о принятии нового возраста выхода на пенсию? Её опубликовали вообще без какого-либо обсуждения и в течении 2-3 месяцев провели все голосования по её принятию силами "едоков России" с их большинством в Думе. Было собрано по инициативе коммунистов 3 млн. подписей с требованием провести референдум по-поводу судьбы этого законопроекта и что? А просто этот проект передали на обсуждения в областные Думы все с тем же большинством "едоков" и вынесен вердикт: да, надо принимать и как можно быстрей, что и было проделано. Государство в игре с населением страны играет как шулер, имея в рукаве козырного туза в виде совершенно подчиненных ей СМИ и тупостью многих граждан, которым эти самые СМИ засрали (уж извините за выражение) мозги. А у многих за многолетнюю подверженность зомбированию с центральных каналов, мозг усох и перестал исполнять свои функции. Я совершенно не разочаровался в Платошкине, я лишь считаю необходимым всем оппозиционным партиям слиться в один блок и противостоять наглому нахрапу тех самых "едоков", которые который уже десяток лет жрут, давясь и пихаясь локтями, эту саму многострадальную Россию.Ritchie BlackmoreВсё верно. Только эта мадама не поймёт. Кинули гиенам очередную "кость", гиены бросились наперегонки её "грызть" - инстинктами "живут" Думать им нечем. Потому и на подтанцовках. fedotova по отработанной схеме по тихому "сольётся" , чтобы ничего не отвечать. У ботов всё по шпаргалкам-написал чушь и снова под плинтус.Михаил АндреевПлатошкин популист этим всё сказано.Православный Коммунист Православный КоммунистТы так и не понял суть моего коммента к тебе . Ну давай по другому !! МНЕПОХЕР ВСЕ ТВОИ АНАЛ- ЛИТИКИ ! Я СМОТРЮ ТОЛЬКО НА ФАКТЫ ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ !! если тот же Советский ! Михеев, Путин ! навальный дудь ! проводит анал -литику не по фактам ! как на следствии ! а по своей анал литике ! то есть так как ему кажется и как он думает то есть озвучивает версию ! то это остаётся только версией ! а где доказательства и факты !! ФАКТЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА !! а анал ! литику засунь себе в свою гомосячью навальнистскую и платошкопидоросячью сраку !Православный Коммунист Православный Коммунистплатошкин иудина падаль ! ему нужен примат гейропейских законов над Российскими ! и этим фактом всё сказано .Владимир СергеевЖалко мне тебя .. с твоей кашей в голове .. Ну да ладно ... убеждать бесполезно ... Будь Здоров ПРАКОМПРАКО !!!Православный Коммунист Православный Коммунистиди гуляй дырявый ! пожалей детей своих ! что у них папа такой иойёбнутый ..Ritchie BlackmoreПонимали бы ещё что, Михаил.Александр ШевелевЭто на основании каких фактов Вы сделали такой "глубокомысленный" вывод? Ведь Вы исходили на анализы в своем комментарии на пост Сергеева с призывом руководствоваться фактами, а где они в Ваших мыслях и словах? Судя по многим Вашим текстам, все это рождается в том самом "анальном отверстии", к которому Вы столь преданно, с любовью относитесь, упоминая об этой свой "слабости" буквально в каждой строке своих пасквилей. Может быть пора думать головой, а не желудочно-кишечным трактом с финальным выходом из него "мыслей" естественным путём вместе с продуктами Вашей жизнедеятельности, хотя по качеству они мало чем друг от друга отличаются. ;-)Православный Коммунист Православный КоммунистПравославный Коммунист Православный Коммунистпедераст он продажный !Православный Коммунист Православный Коммунистслышь умник ! то что иуда платошкин ратует за превосходство гейропейского закона над Российским это что не Факт !??? ты читай внимательно ! и постарайся сообразить и понять о чём тебе толкуют ! а не бредни свои аналлитические выпукивать .Ritchie BlackmoreВы разберитесь, кто на самом деле иуда.Православный Коммунист Православный Коммуниствсе !! кто против Христа и СССР !!!Владимир СергеевЯ бы добавил ... Православная тупость .. Хе Хе Ему про Фому он про Ерему.. Дебил бл.....!!!Ritchie BlackmoreТак они нынче и "рулят"TFTatyana FedotovaЯ только -ЗА, если народ объединится и выдвинет НАРОДНЫХ ЛИДЕРОВ . Кто виноват понимают все. А вот что конкретно сделать , чтобы решить всё в пользу народа, но МИРНО ( революций и майданов никто не хочет, наелись с 1905 , и на бунтовались, и навоевались вдосталь) ? Вы про выборы? А выбирают из уже отобранных. И все отобранные люди с деньгами. А богатые бедных не понимали и не поймут. Богатые бедных презирают. Бедные богатых ненавидят и самое главное им не верят! Поэтому голосовать за любого из ранее ОТОБРАННЫХ смысла не вижу. Принцип отбора один. Заплатил- прошел в кандидаты на выборы. Не заплатил- не пройдешь и не попадёшь. А народу эти сытые морды на одно лицо. Мало ли что про них напишут в этих бумажках. Одно дело быть, а другое казаться. Народ этих отобранных лично не знает. А кто и знает- точно не любит. У богатых и у бедных разные песочницы. НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ НЕ ОТБИРАЮТ. Принцип отбора поменяется- может что и переменится в лучшую сторону. А так игра в выборы. Делай свой свободный выбор из числа богатых подонков, которые рвутся к кормушки, не думая о народе, а думая исключительно о себе. Все они там одинаковые. И в России, и в мире везде так. Правят миром богачи и сволочи. Народу России пока не всё равно: чужие будут править или всё таки пока свои. И ВСЁ. Народ России понимает, что если свои сволочи, то чужие будут сволочами в кубе и не то, что что то лучше сделают, а скорее всего в могилу сведут. Фашистов пока помним. И что они делали на нашей земле тоже помним. В семьях рассказывают как сжигали, как убивали, как вешали, как звезды красные на спинах вырезали. Со времен Антанты знает русский народ что такое враги. Спасибо. Не хотим их дермократии!Александр ШевелевСо многим в Вашем комментарии я согласен, а кое с чем и нет. Да, структура власти и выдвижение кандидатов во многом зависят от толщины кошелька, но при этом еще учитывается и личная преданность сюзерену. В этих условиях даже богатому человеку, но состоящему в оппозиции главе государства, считающий его деятельность не соответствующей стоящим перед страной целей и задач по улучшению жизни её граждан, росту их благосостояния, путь во власть заказан. Будут приниматься все меры для лишения даже на начальном этапе выборной компании появиться в списке кандидатов. Особенно это проявилось после компании 2018 года, когда появившийся в списке Грудинин составил серьезную конкуренцию Путину, что буквально переполошило его челядь и заставило буквально на второй же день после проведенного опроса россиян, по которому ПНГ шел вровень с ВВП, включить на всю мощь СМИ в фактической травле ПНГ. Вмиг человек, живущий в квартире многоэтажного дома, не состоящий в списках журнала Форбс, не имеющий не только яхты, а даже гребной лодки, с годовым заработком равным заработку Сечина за 9 дней (!!!) его сидения в кресле "Роснефти", создавший отменные условия для рабочих совхоза и их семей в работе, отдыхе, учебе, по-хозяйски использовавший земли совхоза, на которых санитарными нормами запрещено выращивание сельскохозпродукции из-за оседающей на ней окиси свинца от проходящих автомобилей, сдав их в аренду и обеспечив стабильное пополнение за этот счет кассы совхоза, вмиг превратился в вора, ограбившего ВСЕХ РАБОЧИХ (!!) совхоза, в олигарха с несметными суммами средств в западных банках, который думает только о своём кармане и презирает и унижает подчиненных, держа их чуть ли не в землянках и нещадно эксплуатируя их за миску похлебки. Циничность и подлость власти превысила все допустимые пределы. Но обжегшись на ПНГ власть уже на первых этапах стала делать то, что делала в отношении Грудинина: шельмует всех подряд, не входящих в круг приближенных и верных Путину людей, как правило с о-о-очень приличными кошельками. Начался постоянный трындёж о "тщательно разработанных планах западных спецслужб", об их стремлении раскачать лодку, продать и вообще уничтожить Россию, заодно начав шельмовать лидеров проведением различных судебных преследований. ННП за то, что он "подумал" о том, что ему вменили в обвинение. Представьте: не за конкретные слова и действия, а за то, что он ПОДУМАЛ(!!!). Тут же выскочили с обвинением Бондаренко в наживе на ведении блога (!!!), что вообще уже выходит за рамки понимания. Я уж не говорю об изменениях в выборном законодательстве с продлением времени до 3-х дней и с голосованием "на пеньках", что еще за месяц до введения этой нормы Памфилова предавала анафеме и кляла оппозицию за то, что они разместили фотографии с такого рода "голосованием" по Конституции, называя это провокацией и как всегда действиями западных спецслужб, поскольку такого быть не может. Оказывается может и даже введено в законодательство. Как можно спокойно смотреть на всю эту эквилибристику нашей власти!!??TFTatyana FedotovaЯ ещё раз повторю. Богатый никогда не поймёт бедного, как здоровый больного, как счастливый несчастного.... и не потому, что не хочет понимать, а просто НЕ МОЖЕТ, НЕ ДАНО! Они в разных весовых категориях. Бедные и богатые. Если правят богатые, то ничего хорошего для бедных никогда не будет. Анекдот знаете? Встретились два школьных приятеля. Один богатый, другой бедный. Богатый бедному: Что то ты бледный очень. Тот ему отвечает: Да пока не поел ещё. Богатый говорит: Что ты , надо поесть, ты подумай может ты чего то захочешь особенного? Богатый не понимает, что может у бедного просто денег не хватает , а богатый думает по себе ориентируясь, мол всё приелось, хочется чего нибудь особенного. Вот в этом и разница. Одному не на что, а другому уже всё приелось. Не понимали, не понимают и никогда не поймут богатые бедных. Если только их не заставить пожить как живут простые люди. Но это им вряд ли понравиться. Опять гражданская война будет. Не хотелось бы. Вот бедные и крутятся и взбивают сметану в масло пока сил хватит. Рассчитывать то только на себя при капитализме приходится. Помощь только на словах. В отчетах и рапортах зажравшихся чиновников. Платошкин, думаю, тоже не из бедных.ННиктоТы православник хренов а при чём Платошкин то, он чтоль конституцию сочинял.Православный Коммунист Православный Коммунистон просто иуда ! подстилка пиндостана .Православный Коммунист Православный КоммунистВалерий ПашнинПутин В.В. неоднократно и понятно обосновывал необходимость пенсионной реформы. Читайте или смотрите все его обьяснения. А выступают против этого те, кто не вникал внимательно, что и как это будет происходить и что для этого будет сделано. Кричать и мутить народ всегда легче, этим особенно пользуются либералы-русофобы.TFTatyana FedotovaНу и кто Платошкин? Очередное трепло. Все они там проводят антинародную политику. Начали народ как липку обдирать в 90-е так и продолжают. Это надо! Сколько денег украли у людей пенсионной реформой! А сколько здоровья? Это с ума сойти! А налоги? Ладно бы народ видел на что конкретно тратят его деньги и видел бы постоянное улучшение своей жизни , а так народ видит, что для олигархов одни законы, а для обычных людей совсем другие. Олигархом можно ВСЁ. А людям простым НИЧЕГО!ИИринаВас ,врагов коммунистов ,даже обвинять не надо ,вы сами признаетесь в ваших преступлениях ,в том ,что вы сделали с преступными целями ,сделали плохо для страны и народа . Так и Путин полтора месяца после объявления именно под шумок открытия Чемпионата мира по футболу в России ,трусливо молчал ,ждал ,пока первый ,самый сильный гнев народа , обрушится на "плохих бояр "-Медведева ,министров ,едроссов . Всем этим власть признала ,что сделала подлость российскому народу .Дмитрий Соловьевименно мерзкие либералы и русофобы и замутили эту "реформу", а сказки Путина уже надоели, уже даже не смешноВладимир EвтушенкоДеньги украли олигархи. Но Платошкин здесь с какого боку?Владимир EвтушенкоНеумный адепт ланской, с чего это Платошкин либерал? Ты берега-то не путай. Видно же, что плюсует тебе нацистская погань ланскаяАлександр ЦыбулькинВсе объяснения яйца выеденного не стоят, что показало время, прошедшее после принятия закона. Реформа обошлась в огромные деньги, не принеся выгоды бюджету ни на копейку. Впрочем, такой результат организаторам реформы был известен заранее.Александр ШевелевВспомнив Пушкина, хочу его фразу интерпретировать для Вас: "Вам не к лицу и не по летам; пора, пора Вам быть умней...". А теперь скажите: а что, увеличение возраста выхода на пенсию это была ЕДИНСТВЕННАЯ возможность и не было еще и других для увеличения поступлений средств в бюджет и ПФР? Разве не назрела давным-давно необходимость ввести прогрессивную шкалу налогообложения, ликвидированную Путиным в 2001 году? Разве не должно быть сурового уголовного наказания за сокрытие средств от налогов (в США это считается вторым по тяжести преступлением после убийства), в том числе и в оффшорных зонах мира, а не просто грозить пальчиком? Разве в стране не должна существовать программа поддержки при создании новых рабочих мест с повышением производительности труда путем использования автоматизации и роботизации процессов, что так же увеличит поступления в бюджет? Разве не говорил Путин о 25 млн. таких рабочих мест, которые будут созданы в России к 2020 году (напомню: на дворе уже середина 2021 года)? И где же эти самые рабочие места, дающие дополнительные поступления в бюджет страны? А где обещанные гарантии об обеспечении возрастных людей рабочими местами после 60 лет? Интересно было бы узнать КОГДА и ГДЕ Путин многократно (!!!) обосновывал необходимость ТАКОЙ пенсионной реформы? Помню только, что он МНОГОКРАТНО заявлял о том, что никакого увеличения возраста выхода на пенсию при его президентстве НЕ БУДЕТ. У Вас что-то со слухом и глазами, что Вы услышали и прочитал то, о чем он не говорил ДО принятия реформы?Ritchie BlackmoreВы сами то верите в то, что строчите?TFTatyana FedotovaПлатошкин говорил и писал много чего очень правильного и логичного на первый взгляд. Но именно говорил. Говорить - это одно, а делать - это совсем другое. Я его четкой программы изменений не видела. Ни как? Ни на что? Ни на кого опираясь? Я так и не поняла за что его арестовали? Ладно СМИ не написали толком. Понятно. Не захотели раскручивать. НО ГДЕ ЕГО ДРУЗЬЯ ТОВАРИЩИ? ГДЕ ЕГО СТОРОННИКИ? ГДЕ СТАТЬИ, ВСЁ ОБЪЯСНЯЮЩИЕ? ГДЕ БЛОГЕРЫ? В СМИ мельком сказали, что арестовали за призывы к вооруженному восстанию. Если так, то где же его ум был? ЭТО НЕУМНЫЙ ПРИЗЫВ! Ячейки своей партии надо было создавать во всех регионах и усиливать. Это да! И выводить людей на улицы ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ! А с оружием в руках сбрасывать власть? ГЛУПО. Погибнуть ни за что ни за про что? Чтобы новые богачи к кормушке прибились? Вон на Украину посмотрите. Что хорошего? В России это будет ещё страшнее .АНТАНТА ПРИДЕТ СРАЗУ ПОМОГАТЬ ЛЮДЕЙ ИСТРЕБЛЯТЬ! Западу РОССИЯ НУЖНА МЁРТВАЯ! Для них хорошая Россия- мертвая Россия. Если кто этого ещё не понял....извините...Александр Иноземцев"...Я так и не поняла за что его арестовали?". ======================================= Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Гагаринском суде Москвы гособвинитель запросил шесть лет колонии общего режима для политолога-коммуниста Николая Платошкина по делу о пособничестве массовым беспорядкам и распространении угрожающих жизни граждан сведений. Об этом сообщили в пресс-службе суда. ... ... Ему вменяют ч. 1.1 ст. 212 УК (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). ---------- https://www.interfax.ru/russia/767620 ----------TFTatyana FedotovaЭто я как раз всё читала. Но я не видела никаких призывов от Платошкина к беспорядкам. Понимаю, что дыма без огня не бывает. Но конкретно: кого призывал и когда? Призывы Навальнят бить полицейских и свергать власть по всему интернет, а тут где? И что то Навальному дали 2 года и по уголовной статье. Хотя можно и как иностранного агента и мятежника на лет 20 засадить. Вот я о чём. Странно очень. Почему суд по Навальному по всей стране показали, а по Платошкину молчок? Хорошо призывал? Или не призывал? Боятся Платошкина? Или просто СОЦИАЛИЗМА?Валера ЮшковКак можно правильно обосновать отъём завоевания социализма?Mike ValinТочнее отъема заработанных денег своим трудом в течении всей жизни и здоровья, налог в пенсионный фонд никто не отменял и даже не уменьшал, а счастья дожить до пенсии по уменьшилось.ННиктоhttps://youtu.be/WjQMPeZtE58TFTatyana FedotovaА может у Вас есть данные и по аресту Платошкина? Я так и не поняла из того, что читала за что? Чем он так опасен власти? Из за пенсионной реформы? Она же провалилась по сути. Зря увеличили возраст. Увеличили, а толку нет. И не Платошкин в этом виноват. Всё по идиотски внутри страны делается. Да и многие социальные программы провалились. У богатых надо деньги отбирать. Так они добром не отдадут. Путин точно не отберет. Это понятно. А вот отобрал бы Платошкин? Не знаю. Не уверена. Обещать -не значит жениться. Говорить можно много чего. А вот дали бы ему что то сделать? Не уверена. Может это только моё мнение, но Платошкин точно не орёл. Больше на дятла похож. И про митинг против пенсионной реформы в Хабаровске на государственных каналах тоже ни гу-гу. Да и в интернете не густо сведений. Про Навального все вопили. А почему про Платошкина молчок? Правда боятся? Конечно же больно узнать, что Россия дурнее Никарагуа. Очень больно.Александр КлишинВидимо Ходор не огласил Сиськину всех рисков. Вот и поплыл на допросах.Владимир EвтушенкоЗапел, холоп буржуйский. Ты кретин. Такие люди, как Платошкин враги всяких Ходоров.А2Александр 24Путина очень уважаю и голосую за него,но по пенсионной реформе очень его осуждаю. Да.возможно это и была вынужденная мера,но не надо слов на ветер бросать - ты не обычное трепло,а всё-таки президент великой страны. Ельцин тоже ложился на рельсы ( но тот хоть спьяну,наверное,а ты? ). Ну не получилось у тебя с пенсиями,так стань на колени перед народом,покайся,попроси прощения,ещё раз объясни - народ у нас жалостливый -простит. А получилось что? Молчал,молчал,потом через силу,кое-как попытался объяснить,сделав ещё хуже.Дмитрий Соловьевголосуя за НЕГО голосуете за богатство кучки его друзей за счет населенияНадя КотоваПрезидент не молчал, а с самого начала убедительно обосновал и люди поверили.А2Александр 24Убедительно обосновать повышение пенсионного возраста при нашей продолжительности жизни невозможно. А я прекрасно помню,как в интернете,да и в других СМИ шла целая баталия по этому поводу с откликами даже высокопоставленных лиц,а президент упорно молчал.Александр ЦыбулькинЛюдям вообще свойственно верить телевизору.Александр Шевелев... эти якобы слова Путина в оправдании пенсионной реформы ДО её принятия звучали в голове Нади Котовой в виду её дара ясновидящей, я уж не говорю о всё знающей.Александр ШевелевУ Вас после всех этих пертурбаций с реформой не возникло ощущение, что именно ТРЕПЛОМ и оказался Путин в этой ситуации, будучи таким же треплом и во многих других? Ведь мы помним произнесенные им с великой помпой цифры благосостояния страны и её граждан в результате проведенной "Стратегии-2020", а ранее такой же, но еще 2010 года, да и в нацпроектах ни единого сдвига, а лишь трёп, трёп и трёп, как и положено треплу.А2Александр 24Очень жаль,что Вы видите в нашей действительности одну черноту, не замечая,что Путин очень и очень много сделал для нашей страны,патриотом которой он и является,в отличие от злопыхателей,которым вынь да положь,желательно немедленно "кружевные трусики" и " западную жизнь"Александр ШевелевУдивительная способность человека видеть то, чего нет. Откуда Вы "узрели", что я вижу ТОЛЬКО черное в России? Я бываю и в других темах и довольно часто как раз привожу конкретные примеры улучшений там, где они есть и которые я вижу собственными глазами. Вы опустились до уровня "майданутых", сведя все к трусикам и западной жизни. И с каких это пор люди, критикующие власть за антинародные законы, решения и действия руководства страны стали "злопыхателями" и лишились звания патриотов СВОЕЙ страны? Я не раз и не два говорил и писал о том, что Путин в первый свой срок и в начале второго сделал многое для России и этого нельзя забывать. Но это совершенно не значит, что ему дана индульгенция на совершение тех действий, которые вредят стране, которые ведут к расслоению общества, усиливают противоречия между трудом и капиталом, что может привести к непоправимым последствиям. Например, таковым решением я считаю принятие пенсионной реформы. Точно так же я считаю преступлением лично Путина отправку в разгар пандемии весной 2020 года аппаратов ИВЛ в Штаты для лечения больных американцев, тогда как в наших больницах был острейший в них дефицит и об этом буквально пару месяцев назад сказал сам ВВП, что мол в то время приходилось по-штучно распределять аппараты по клиникам. Может быть он лучше бы обратился с покаянием к близким людей, умерших от невозможности получить нужное лечение с применением ИВЛ? На языке УК это действие называется "содействием в убийстве" или "доведение до убийства" - суть не важна. Ну и в качестве "царского жеста" отправил солдат с техникой обрабатывать улицы итальянских городов, а не улиц городов России, которой является патриотом..., с Ваших слов. И Вы предлагаете мне это всё не видеть на том основании, что 20 лет назад именно Путиным были предприняты меры по сохранению страны? Тогда зачем он её сохранил, сделав наемных работником (а это подавляющая часть населения страны) рабами работодателей, лишив их законами права отстаивать свои права, так как любая стачка или забастовка тут же будет объявлена явлением сепаратизма, а то и терроризма, если кто-то бросит пластмассовый стаканчик в сторону откормленного росгвардейца. Вы хотя бы пробовали думать об этом?А2Александр 24Интересный Вы человек. "Откуда Вы "узрели", что я вижу ТОЛЬКО черное в России? " Да из Вашего же комментария я и узрел. В нём ни одного доброго слова о России. А что Вы там когда-то раньше писали об успехах Путина это в каком виде я должен догадаться? Извините,не довелось изучить Ваши "труды" на эту тему.Александр ШевелевА Вы считаете поднятие возраста выхода на пенсию достойной доброго слова о ней, а может быть и восхищения дальновидностью "гаранта", его "учетом" мнения россиян по этому вопросу ? А ведь именно эту тему мы здесь обсуждаем и никакую другую. Так что же тогда достойного восхваления Вы лично находите в этом решении нашей власти во главе с Путиным? Точно так же как и с решением по аппаратам ИВЛ и о посылке наших военных в Италию. Уж поведайте, не томите...А2Александр 24Вы,наверное,только себя слушаете. Где это Вы прочитали,что я за поднятие пенсионного возраста? В этом я,как и все,категорически осуждаю Путина. Прежде чем дискутировать,для приличия хотя бы почитайте комментарии оппонента.Александр ШевелевВы меня безмерно удивляете, критикуя эту самую реформу, в критике её другими посетителями сайта Вы каким-то необъяснимым для меня образом видите очернение России. Можете как-то сформулировать свое поведение в данном случае, свою "логику" с позволения сказать? Для сведения: читаю комментарии и не только Ваши.Александр ДементьевЧто то непонятное произошло. Не верится, что Платошкин повернул на 180 градусов. Он мужик умный и понимает, что за такой поворот его последний городской бобик уважать перестанет. Думаю - надо подождать.Александр ШевелевНадо просто прочитать его интервью, ссылки на которое есть и здесь в теме, и тогда уже дать оценку его действиям и словам.Дмитрий Соловьевплатошка, а что тут понимать ? во-первых, МВФ сказало НАДО, во-вторых, олигархам деньги нужнее... но предполагаю НАРОД ХРЕН когда "отнесется с пониманием"Дмитрий Соловьева если бы он еще обьяснил зачем нужно разворовывание страны , и что высшая цель это богатство кучки "россиян".. что тогда ? НЕПОСИЛЬНАЯ ЗАДАЧА.Владимир ДомнинЕсли бы Путин правильно "обосновал", то он не увеличивал бы пенсионный возраст. Пока нет необходимого количества рабочих мест. Приоритетным направлением должно быть повышение производительности труда и роботизация производства.Владимир EвтушенкоРоботизация производства приведёт в конечном счёте к небывалой безработице, к голоду и смерти миллионов человек. Только кретины не понимают этого.Уже есть примеры в мире - в цехе работало примерно 150 человек, но их заменили 40 роботов. И где люди? Выкинуты на улицу.Владимир ДомнинТолько кретины не понимают, что государство существует для того, чтобы использовать прогресс на благо человека. Выкинутые на улицу люди будут заняты в специально созданных отраслях. Эксперименты уже проводятся. В частности, блогерство может тоже быть таким занятием.Надя КотоваПенсионная реформа давно назрела, 55-лет - ещё не старость. Всё равно люди работали после выхода на пенсию, только на зарплаты в конвертиках, а это недопустимо. Всё сделано правильно.Владимир EвтушенкоВы полный ноль в экономике. На улицу выкинут миллионы людей. И кто будет платить блоХерам? Из каких средств?Александр ЦыбулькинКто платит блогерам и за что? Их неграмотные и пустые по содержанию опусы создают какую-то материальную или иную ценность?Александр ЦыбулькинВыйдя на пенсию, большинство людей продолжают работать не потому, что "еще не старость", а потому что жить не на что. Вот и таскается старичье вроде меня на работу, занимая рабочие места, которые не могут, из-за нас, занять молодые. Реформа назрела, но решать ее надо было иначе: пенсии должны выплачиваться из бюджета как "спасибо" от государства работавшему на него человеку. А если человек работал на частника, то пусть частник из своих средств ему и пенсию платит.Владимир ДомнинЦель эксперимента - разработать такую систему, чтобы люди полагали, что им платят за работу, но при этом они должны быть занятым, чтобы от скуки не возникали дурные мысли. На блогеров я указал именно потому, что практического толку сами тексты не имеют.Владимир ДомнинЯ понимаю Вас. Вы мыслите, как можете. Единственное, Вы не верите даже нашим пропагандистам, а специалистов не слышно.Комментировать
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