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В Архипо-Осиповке в ДТП пострадал 16-летний водитель мопеда

1 мая в 10:20 в селе Архипо-Осиповка на улице Школьной произошло ДТП с участием 16-летнего водителя мопеда «Хонда», сообщили в The post В Архипо-Осиповке в ДТП пострадал 16-летний водитель мопеда first appeared on Геленджик.

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