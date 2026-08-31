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Тегеран ответит на атаку на остров Ларк – КСИР

Тегеран ответит на атаку на остров Ларк – КСИР

Пресс‑служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила, что Иран даст ответ на атаку беспилотников на остров Ларк в Ормузском проливе.

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