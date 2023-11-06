ВС России ликвидировали более 60 бойцов ВСУ у островов в Херсонской области

В Херсонской области в районе островов Фролова, Крынки и Алёшкинский войсками «Днепр» за сутки были уничтожены более 60 бойцов Вооруженных сил Украины, рассказал представитель оперативных служб Херсонской области.
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