Лечение геморроя без операции: кому подходит электрокоагуляция

Геморроидальная болезнь - одно из наиболее распространённых заболеваний аноректальной области. Точные цифры различаются: многие люди не обращаются к врачу, а обнаруженные геморроидальные узлы далеко не всегда вызывают симптомы.
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