Международный м...
ГлавнаяНовости медицины
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Международный медицинский центр Top Rambam

955 подписчиков

Лечение геморроя без операции: кому подходит электрокоагуляция

Лечение геморроя без операции: кому подходит электрокоагуляция

Геморроидальная болезнь - одно из наиболее распространённых заболеваний аноректальной области. Точные цифры различаются: многие люди не обращаются к врачу, а обнаруженные геморроидальные узлы далеко не всегда вызывают симптомы.

Вернуться к статье