Ушаков: Путинның Уиткофф һәм Кушнер белән сөйләшүләре 3 сәгать 10 минут дәвам итте

Кичә Мәскәү Кремлендә Россия Президенты Владимир Путинның АКШ президенты Дональд Трампның махсус илчесе Стив Уиткофф һәм эшмәкәр, Америка лидерының кияве Джаред Кушнер белән сөйләшүләре өч сәгать ун минут дәвам итте һәм эчтәлекле, конструктив, ачыктан-ачык һәм ышанычлы характерда булды.
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