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AstraZeneca отзывает разрешения на продажу вакцины от короны

AstraZeneca отзывает разрешения на продажу вакцины от короны

Из-за смертельного побочного эффекта фармконцерн отзывает разрешения на продажу своей вакцины по всему миру — The TelegraphБритано-шведская фармацевтическая контора приняла такое решение после жалоб людей, применивших препарат, на тромбоз.

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