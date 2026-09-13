БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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США в панике: Один удар русских — и 11 тысяч американских спутников псу под хвост

США в панике: Один удар русских — и 11 тысяч американских спутников псу под хвост

Американские аналитики просчитывают последствия российского ядерного взрыва в космосе, и результаты их не радуют — EurAsian Times Алексей Песков Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса В течение многих лет Вашингтон рассматривал ядерный взрыв на орбите как отдаленный кошмар.

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