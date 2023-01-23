Военное обозрение

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Геймер разместил в сети некоторые «секреты» истребителя F-16

Геймер разместил в сети некоторые «секреты» истребителя F-16

Массовые многопользовательские онлайн-игры предназначены для погружения в реальность, но порой некоторые игроки то ли случайно, то ли сознательно публикуют секретную информацию о военной технике.

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